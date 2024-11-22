Путин заявил, что "Орешник" не является средством массового поражения

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Ракетная система "Орешник" не является средством массового поражения, это высокоточное гиперзвуковое оружие, заявил Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, Военно-промышленного комплекса (ВПК) и разработчиками ракетных вооружений.

"Это не межконтинентальная баллистическая ракета", – напомнил он.

Путин добавил, что разработчики и производители "Орешника" будут представлены к государственным наградам.

"Система оружия, которая была вчера испытана, является еще одним надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России", – добавил президент.

"Орешник" был применен 21 ноября по украинскому заводу "Южмаш" в Днепропетровской области. Это стало ответом на дальнобойные удары Украины по территории России, произведенные ракетами западного производства.

В Пентагоне заявили о своей обеспокоенности запуском ракеты, а канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал применение Россией ракеты средней дальности "пугающей эскалацией".

