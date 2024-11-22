Володин пообещал более мощный ответ России на удары ракетами США и Британии

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Россия даст более мощный ответ на нанесенные удары ракетами США и Великобритании по военным объектам в Курской и Брянской областях, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Таким образом, он заявил о поддержке решения, которое принял Владимир Путин. Володин подчеркнул, что данное Украине разрешение от США и их союзников применять дальнобойное оружие западного производства в очередной раз подтверждает, что против России воюет НАТО.

"Без участия их военных специалистов и спутниковых данных вооружение невозможно навести на цель и привести его в действие", – уточнил Володин.

Парламентарий отметил, что Россия имеет право использовать свое вооружение против военных объектов тех государств, которые ее атакуют. Причем, по его словам, этот ответ правильный и долгожданный. Он также указал на ведущие к эскалации решения действующего лидера США Джо Байдена.

"Уходящий Байден вместе со своими дружками в Европе умышленно осложняет ситуацию. Делает все, чтобы не потерять остатки гегемонии. Не думая о людях и безопасности мира в целом. <...> Наша страна готова к любому развитию событий", – подчеркнул председатель Госдумы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 19 и 21 ноября ударили ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях. Путин обратил внимание, что использование такого типа оружия без специалистов стран-изготовителей невозможно, но заверил, что этот факт не повлияет на ход СВО.

Россия в ответ на действия Украины и Запада нанесла по заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Она получила название "Орешник" и стала в том числе ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

