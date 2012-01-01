Сербия начала готовить убежища на фоне применения Россией новой ракеты "Орешник"

Российские военные применили новейшую систему средней дальности "Орешник". Целью стал военно-промышленный объект в Днепропетровске, рассказал Владимир Путин. О причинах удара и мировой реакции на него – в нашем материале.

2,5–3 километра в секунду

Фото: x.com/Dmitry Medvedev

Вечером 21 ноября Владимир Путин выступил с обращением. Он рассказал, что Россия нанесла удар по важному стратегическому объекту Украины – Южному машиностроительному заводу в Днепропетровске ("Южмаш"), где производят БПЛА для нужд украинской армии.

По словам президента, для поражения объекта использовалась новейшая ракета средней дальности.



Владимир Путин президент России В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности – в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее "Орешник". Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута.

Путин подчеркнул, что современные системы ПВО и ПРО не могут противодействовать подобным комплексам, поскольку они атакуют цели со скоростью 10 Махов, то есть 2,5–3 километра в секунду.

Как отметил российский лидер, применение "Орешника" было ответом на "агрессивные действия стран НАТО", а конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности власти будут решать в зависимости от действий США, а объекты для поражения будут определяться, исходя из угроз безопасности России, подчеркнул президент.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойное американское оружие по целям в глубине РФ, после чего ВСУ ударили ракетами ATACMS и Storm Shadow по российским военным объектам в Курской и Брянской областях. Москва же официально обновила ядерную доктрину.

"Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально", – также сказал Путин в обращении.





Владимир Путин президент России Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты.

При этом президент подчеркнул, что в будущем Москва будет заранее предупреждать мирных жителей в случае применения таких систем, как "Орешник".

Агентство AFP уже сообщило, что 26 ноября будет экстренно собран совет Украина – НАТО для обсуждения последствий применения новой российской ракеты по "Южмашу".

"Если президент что-то говорит, это не болтовня"

Кадры удара гиперзвуковой ракетой по "Южмашу" в своем аккаунте в социальной сети X показал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.



Дмитрий Медведев зампред Совета безопасности РФ Так вот чего вы хотели? Ну, черт побери, вы получили это! Атака гиперзвуковой баллистической ракетой.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона отправила США уведомление в автоматическом режиме за полчаса до запуска "Орешника" и что Владимир Путин "остается открытым для всех контактов для мирного урегулирования конфликта".

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале отметил, что после применения "Орешника" западные страны могут начать намекать на переговоры, а главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что конфликт на Украине закончится только ракетным ультиматумом.

В свою очередь, западные СМИ после обращения Владимира Путина начали публиковать тревожные статьи. Французская газета Le Monde написала, что слова российского президента были "одними из самых жестких и недвусмысленных", а обозреватели The Washington Post обратили внимание, что это было самым важным посланием для всех участников конфликта.

В то же время в администрации президента США продолжают стоять на своем: как отметила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, удар по Днепропетровску не окажет какого-либо влияния на политику Вашингтона в отношении Киева.



Карин Жан-Пьер пресс-секретарь Белого дома Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину.

При этом представитель избирательного штаба Дональда Трампа Кэролайн Ливитт вновь напомнила, что республиканец обещал восстановить мир во всем мире и приступит к реализации намеченных целей, когда вернется в Белый дом.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth призвал отнестись к словам российского президента серьезно. Он отметил, что на Западе в последние годы политика состоит на 80% из разговоров и на 20% из действий. В РФ же все не так.



Виктор Орбан премьер-министр Венгрии В России, если президент что-то говорит, это не болтовня, у этого есть вес и последствия. Это не коммуникационная уловка. Когда такая страна, как Россия, что-то говорит по этой теме, это именно так и надо воспринимать.

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Похожее заявление лидера Сербии Александра Вучича процитировал портал передает портал Novosti.

"Если кто-то думает, что по территории России можно стрелять чем угодно, используя логистику западных стран, западное оружие, что это останется без ответа, что Путин не будет использовать все инструменты и средства, которые он посчитает необходимыми, – вы или его не знаете, или вы ненормальный", – сказал он, добавив, что в Сербии на фоне происходящего готовятся строить убежища.

В то же время президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал усилить охрану важнейших объектов страны.

А президент Украины Владимир Зеленский потребовал более жесткой реакции на действия Москвы.

"Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет... Он (Путин. — Прим. ред.) проверяет вас, уважаемые партнеры... Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно", – заявил он в свое телеграм-канале.

В Китае же призвали конфликтующие стороны вести себя сдержанно. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь предложил рассмотреть возможность диалога.