Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Любимов

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что конфликт на Украине закончится ракетным ультиматумом. Таким образом она прокомментировала российский удар баллистической ракетой "Орешник" по территории Украины.

Симоньян отдельно прокомментировала слова Владимира Путина о том, что Россия вправе использовать оружие против военных объектов стран, применяющих свое оружие против РФ.

"А дальше – кто первый даст заднюю. И если вы хоть раз видели начальника, то такого вопроса не возникает", – написала журналист в своем телеграм-канале.

Владимир Путин заявил, что Россия в ответ на действия Украины и Запада нанесла по заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Примененная ракета получила название "Орешник" и стала в том числе ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

В Кремле подчеркнули, что Россия не информировала США или другие государства о применении ракеты "Орешник" по объекту ОПК на территории Украины, поскольку такие обязательства не предусмотрены.