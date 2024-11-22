Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила заявление украинского лидера Владимира Зеленского с жалобой ребенка на наказание за разбитые окна. Об этом она заявила в телеграм-канале.

Ранее президент Украины заявил, что Киев уже применял дальнобойные ракеты по территории РФ, имея ввиду, что удары по объектам в Курской и Брянской областях американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow были не первыми.

"Заявление Зеленского прекрасно, как и все предыдущие. Но один пассаж получился по-настоящему выдающимся", – заметила Захарова.

Так, исходя из слов лидера Украины, Путин якобы лжет, что применение дальнобойного оружия стало первым подобным шагом Киева, отметила она. Представитель МИД подчеркнула, что это похоже на возражение ребенка, которого наказали за разбитое окно, которое он уже не первый раз бьет.

"Зеленский не только просроченный, он еще и пронюханный", – заключила дипломат.

До этого, 21 ноября, новейшая российская ракета средней дальности, получившая название "Орешник", была применена по украинскому заводу "Южмаш" в Днепропетровской области. Это стало ответом на дальнобойные удары Украины по территории России.

Москва оставляет за собой право атаковать те страны, которые позволили использовать свое оружие против нее. Однако, добавлял Владимир Путин, Россия всегда стремится предотвратить глобальный конфликт. После этого в Пентагоне заявили о своей обеспокоенности запуском ракеты.

При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что продолжение боевых действий на Украине вполне устраивает лидера государства, так как Киеву продолжает поступать помощь со стороны Запада.

