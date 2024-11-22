Песков: РФ показала контуры ответа, если Запад проигнорирует ее озабоченности

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Испытание новейшей сверхзвуковой ракеты "Орешник" продемонстрировало контуры ответа России, если Запад проигнорирует ее озабоченности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что уходящая администрация США идет по пути безрассудной эскалации украинского конфликта. Москва на этом фоне предпочла бы, чтобы в Белом доме прислушались к заявлениям Владимира Путина, которые были сделаны до испытаний "Орешника".

По словам Пескова, российский президент "абсолютно исчерпывающе изложил" позицию РФ по разрешениям использовать западную ракетную технику по ударам вглубь России.

"Главный месседж – это то, что безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину и впоследствии принимают участие в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны", – добавил пресс-секретарь президента.

Также Песков отметил, что между Россией и Соединенными Штатами не было никаких контактов после испытаний сверхзвуковой ракеты.

"Вчерашнее заявление было весьма и весьма исчерпывающим, понятным, логичным. Поэтому мы не сомневаемся, что в действующей администрации в Вашингтоне имели возможность ознакомиться с этим заявлением и понять его", – заметил представитель Кремля, добавив, что Россия автоматически предупредила США о запуске "Орешника" за 30 минут до пуска, так как данная ракета является баллистической.

Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что российские военные сейчас прорабатывают нюансы предупреждения о предстоящих ударах с использованием "Орешника" мирных граждан Украины.

Ранее Путин заявил, что дальнобойное оружие западного производства ATACMS и Storm Shadow было использовано ВСУ 19 и 21 ноября во время ударов по военным объектам в Курской и Брянской областях.

В ответ на действия Украины и Запада Россия нанесла по заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Примененная ракета получила название "Орешник" и стала в том числе ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

При этом президент России подчеркнул, что при использовании ВС РФ таких систем, как "Орешник", мирных жителей Украины будут предупреждать и предлагать им покинуть опасную зону.