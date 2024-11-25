Reuters: Киев пустил иностранных журналистов к обломкам "Орешника"

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Группа иностранных репортеров получила доступ к обломкам ракеты "Орешник" и пронаблюдала за тем, как украинские специалисты изучают части российского снаряда. Об этом сообщает агентство Reuters, чей журналист был в упомянутой группе.

По данным СМИ, обломки "Орешника" разложили на складе в одном из местных учреждений, где проводится экспертиза оружия.

"Украинские эксперты изучают обломки, чтобы получить представление о российских военных цепочках поставок, производстве и способах разработки мер противодействия", – говорится в материале агентства.

Один из специалистов заявил журналистам, что это первый случай, когда остатки подобной ракеты были найдены на территории Украины.

В ответ на обстрелы ВСУ западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия 21 ноября нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

По словам Владимира Путина, таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Цель пуска ракеты была достигнута – все боевые блоки достигли объекта поражения.

"Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду. При использовании Россией таких систем мирных жителей Украины будут предупреждать и предлагать покинуть опасную зону, заявлял президент.