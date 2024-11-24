Песков: США игнорировали предупреждения, поэтому Путин пошел на решительный шаг

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США проигнорировали предупреждения Владимира Путина, которые сделаны заранее. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале журналиста.

Именно по этой причине, как утверждает пресс-секретарь президента РФ, понадобились решительные ответные шаги и жесткие заявления главы государства. Он также напомнил, что недвусмысленный, четкий и аргументированный сигнал был озвучен Путиным несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге.

"Конечно, была все-таки надежда, что страны прислушались к этому", – отметил Песков, комментируя решение российской стороны использовать в ходе спецоперации новую систему "Орешник".

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что "внутриполитическая жажда мести в Вашингтоне и оголтелость тех, кто принимает решения" привели к нынешней ситуации. В связи с этим он назвал удар "Орешником" своевременным и эффективным, так как Запад начал демонстрировать свою готовность на все, чтобы подавить Россию и нанести ей стратегическое поражение.

"Поэтому вот такие предупредительные звоночки – в том плане, что даже не думайте – я имею в виду удар, который был нанесен нашей новой ракетой, это весьма своевременно, это было востребовано и эффективно", – подытожил Песков.

Госдепартамент США ранее подтвердил, что президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

После этого Украина ударила западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях. В связи с этим Россия 21 ноября нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

По словам Владимира Путина, таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Цель пуска ракеты была достигнута – все боевые блоки достигли объекта поражения.

"Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду. При использовании Россией таких систем мирных жителей Украины будут предупреждать и предлагать покинуть опасную зону, заявлял президент.

