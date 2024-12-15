Команда Трампа готова рассмотреть предложения Орбана по Украине

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Команда избранного президента США Дональда Трампа может рассмотреть предложения о прекращении огня на Украине для дальнейшего урегулирования конфликта. Будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц рассказал об этом в эфире телеканала CBS.

Он согласился, что необходимо прекращение боевых действий. И если у Орбана есть идеи как это сделать, то администрация Трампа готова их рассмотреть. Он отметил, что до инаугурации нового президента обе администрации "координируют" свои действия.

Москва отреагировала довольно быстро на инициативу Орбана. Так, в посольство Венгрии направили в Москве предложения по обмену пленными. Российская сторона уведомила, что поддерживает усилия Венгрии по урегулированию конфликта на Украине.

Будапешт направил инициативу и Киеву, но президент Украины Владимир Зеленский отверг ее.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных, который произойдет к Новому году. В посылках будут записки, письма из домов, детские рисунки и вещи.