Песков заявил, что Трамп не направлял Путину приглашение на свою инаугурацию

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Избранный президент США Дональд Трамп не направлял Владимиру Путину приглашение на свою инаугурацию в январе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет, не направлял", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

На инаугурации Трампа не будет спецпредставителей от России. Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнил, что на такое мероприятие в Штатах обычно не предусматривается приглашать иностранные делегации.

При этом СМИ писали, что Трамп направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию. Также в качестве одного из наиболее вероятных гостей назывался венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп уже 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.