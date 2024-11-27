Спецпредставителя от России не будет на инаугурации Трампа

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Специальные представители от России не будут присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника российского президента Юрия Ушакова.

Политик объяснил, что на инаугурацию в Штатах вообще не предусматривается приглашать иностранные делегации, кроме аккредитованных в Вашингтоне послов. По его словам, если кто-то говорит, что едет на инаугурацию, то он посетит не саму церемонию, а разные протокольные мероприятия, массово проводящиеся в связи с событием.

Выборы президента Соединенных Штатов прошли 5 ноября. Избранным президентом страны стал Трамп. Его инаугурация состоится 20 января.

Между тем Трамп и действующий лидер Штатов Джо Байден подписали меморандум, который формализирует начало переходного периода по передаче власти.