CBS: Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию

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Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию, которая пройдет 20 января следующего года. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CBS News.

Согласно их данным, команда избранного президента, отвечающая за проведение инаугурации, планирует пригласить на церемонию и других иностранных лидеров. В качестве одного из наиболее вероятных гостей называется премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

До этого стало известно, что специальные представители от России не будут присутствовать на инаугурации Трампа. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что на инаугурацию в Штатах обычно не предусматривается приглашать иностранные делегации.

Между тем Трамп и действующий лидер Штатов Джо Байден подписали меморандум, который формализирует начало переходного периода по передаче власти.