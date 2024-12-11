Зеленский заявил о расколе Украины при признании бывших территорий российскими

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Украина не может юридически признать утерянные территории как российские, заявил лидер страны Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBN News.

"Внутри страны это приведет к расколу Украины и украинского общества. Мы не должны заигрывать с темами, которые могут расколоть общество", – добавил он.

Некоторые вопросы придется решать дипломатически в условиях меньших поставок вооружения, признал Зеленский. Однако Киев не собирается признавать утраченные регионы за Москвой, согласно конституции и законодательству Украины, добавил он.

При этом избранный президент США Дональд Трамп, по словам Зеленского, хочет побыстрее завершить конфликт. Это должно случиться как можно скорее, так как Киев несет потери, заключил президент Украины.

Ранее Трамп в ходе своей первой рабочей поездки в Париж после победы на выборах высказал Зеленскому о необходимости немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры для окончания конфликта.



До этого избранный лидер США рассказывал, что считает урегулирование украинского вопроса своей приоритетной задачей, которая стоит даже выше конфликта на Ближнем Востоке.

