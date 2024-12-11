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Избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу Paris Match назвал приоритетной задачей урегулирование конфликта на Украине.

Он напомнил, что в мире существует много кризисов, в том числе конфликт на Ближнем Востоке, который не менее важен. Однако, по мнению Трампа, решить эту ситуацию намного проще, чем конфликт на Украине.

Несколько дней назад Трамп провел трехсторонние переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским в Елисейском дворце Парижа. По мнению СМИ, Зеленский во время переговоров с Трампом настаивал на гарантиях безопасности и утверждал, что Украина может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы.

В Госдуме считают, что команда Зеленского получила определенные указания со стороны Трампа. В частности, по мнению депутатов, украинской стороне было заявлено, что Запад не будет препятствовать поставкам вооружения, однако вступление в НАТО и иные желания будут обсуждаться позже.

