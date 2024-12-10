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Концепция победившего на выборах президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может послужить сигналом к эвакуации для украинского лидера Владимира Зеленского и его ближайшего окружения, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

По его словам, эта вероятность существует, если план американского политика направлен на достижение справедливого мира на Украине, который учитывал бы геополитические интересы России.

При этом Украина нуждается в установлении мира, предусматривающего разрушение террористического режима, а также гарантирующего гуманитарную и информационную свободу для граждан государства, подчеркнул Константинов.

Речь идет о заявлениях по поводу российско-украинского конфликта, которые республиканец сделал после встречи с Зеленским в Париже. Украинский лидер появился на этом мероприятии в неподобающем виде, о чем ранее высказались представители команды Трампа.

Комментарии американских политиков по этом поводу поставили украинского президента в безвыходное положение, обратил внимание депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"После выпада команды Трампа о ненадлежащей одежде Зеленского ему надо или переодеться в костюмчик, либо продолжать играть в гопника", – цитирует RT его публикацию в телеграм-канале.

По словам парламентария, подобные казусы происходят в связи с отсутствием у украинского лидера должного образования и незнанием основ деловой этики.

После переговоров с Зеленским Трамп заявил, что Киев готов заключить с Россией сделку по урегулированию конфликта. В связи с этим он призвал стороны к немедленному прекращению огня и началу переговоров.

В ответ на это в Кремле указали, что для начала диалога с РФ Зеленскому достаточно отменить собственный декрет о запрете переговоров с Москвой и дать указание о возвращении к мирному процессу на основе стамбульских договоренностей.

Сам Зеленский отверг призыв республиканца к немедленному прекращению огня, заявив, что конфликт не удастся завершить "просто бумажкой и несколькими подписями". Он также подчеркнул, что не станет заключать мирные соглашения без гарантий безопасности. Однако после этого Трамп заявил, что украинский лидер начал признавать необходимость начала переговоров с российской стороной.