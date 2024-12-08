Песков: для начала диалога с РФ Зеленскому достаточно отменить запрет на переговоры

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Для начала диалога с российской стороной президенту Украины Владимиру Зеленскому достаточно отменить собственный декрет о запрете переговоров с РФ и дать указание о возвращении к мирному процессу на основе стамбульских договоренностей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется", – подчеркнул представитель Кремля.

Таким образом он высказался по поводу заявления победившего на выборах президента в США Дональда Трампа. По словам Пескова, Россия ознакомилась с его словами, опубликованными после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.

При этом Россия отсается открытой для переговоров по Украине, обратил внимание пресс-секретарь главы государства. Все условия, на основании которых бои будут немедленно прекращены, были изложены Владимиром Путиным в июне, напомнил он. Песков также подчеркнул, что Москва приветствует мирные инициативы, с которыми выступают страны глобального Юга и партнеры России по БРИКС.

Представитель Кремля также прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях украинской стороны в рамках данного конфликта. По словам Пескова, они кратно превышают потери с российской стороны.

"Дальнейшее продолжение таких темпов ведет к полному истощению украинской армии и понижению мобилизационного возраста до 18 лет, а также ужесточению насильственной мобилизации", – резюмировал он.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский хотел бы заключить с Россией сделку по урегулирования конфликта. В связи с этим американский политик призвал стороны к немедленному прекращению огня и началу переговоров.