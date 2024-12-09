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Избранный президент США Дональд Трамп может внести серьезные изменения в линию страны по Украине. Сделать это у него может выйти за счет силы личности. Таким мнением поделился российский сенатор Алексей Пушков.

"Если, конечно, сможет", – передает его слова сайт "Аргументы и факты", ссылаясь на телеграм-канал политика.

Тем не менее, по мнению Пушкова, избранный президент все же не сможет выявить всех представителей "глубинного государства", которые входят в его администрацию. При этом Трамп имеет достаточно серьезный авторитет, что может помочь ему влиять на политику США в отношении Киева, подчеркнул российский политик.

Однако он обратил внимание, что противникам Трампа известно, что его заявления могут "расходиться с реальностью".

"Жесткие рукопожатия, схожие с попыткой раздробить руку Макрона (Эммануэля, президента Франции. – Прим. ред.), это одно, а объективная зависимость от союзников по НАТО – это другое", – резюмировал сенатор.

Трамп после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Париже заявил, что Киев готов заключить с Россией сделку по урегулированию конфликта. В связи с этим он призвал стороны к немедленному прекращению огня и началу переговоров.

В ответ на это в Кремле указали, что для начала диалога с РФ Зеленскому достаточно отменить собственный декрет о запрете переговоров с Москвой и дать указание о возвращении к мирному процессу на основе стамбульских договоренностей.

Сам Зеленский отверг призыв республиканца к немедленному прекращению огня, заявив, что конфликт не удастся завершить "просто бумажкой и несколькими подписями". Он также подчеркнул, что не станет заключать мирные соглашения без гарантий безопасности. После этого Трамп заявил, что в отношении переговоров с Украиной "время действовать" настало для Владимира Путина.