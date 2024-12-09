Трамп призвал Путина сделать первый шаг для переговоров по Украине

Фото: 123RF/palinchak

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что настало "время действовать" Владимиру Путину для переговоров по Украине. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

"Я знаю Владимира (Путина. – Прим. ред.) хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!" – приводит РИА Новости сообщение Трампа.

Трамп после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Париже заявил, что Киев готов заключить с Россией сделку по урегулированию конфликта. В связи с этим он призвал стороны к немедленному прекращению огня и началу переговоров.

В ответ на это в Кремле заявили, что для начала диалога с РФ Зеленскому достаточно отменить собственный декрет о запрете переговоров с Москвой и дать указание о возвращении к мирному процессу на основе стамбульских договоренностей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал неправильной информацией заявление Трампа о том, что Украина потеряла около 400 тысяч военных за время СВО. По его словам, реальные потери ВСУ гораздо больше.

Сам Зеленский отверг призыв республиканца к немедленному прекращению огня, заявив, что конфликт не удастся завершить "просто бумажкой и несколькими подписями". Он также подчеркнул, что не станет заключать мирные соглашения без гарантий безопасности.