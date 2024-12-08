Трамп заявил, что решит украинский конфликт, "если сможет"

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Избранный президент США Дональд Трамп активно работает над поиском решения конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью NBC News.

По его словам, кризис удастся преодолеть, "если он сможет сделать это". При этом Трамп предупредил, что, возможно, при нем Украина не будет получать так много военной помощи, как сейчас.

Трехсторонняя встреча Трампа, президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского состоялась в Елисейском дворце Парижа в субботу, 7 декабря. По данным СМИ, сперва Трамп и Макрон провели двустороннюю встречу, а уже после ее завершения к ним присоединился Зеленский.

После этого американский политик заявил, что Зеленский хотел бы заключить с Россией сделку по урегулирования конфликта. В связи с этим Трамп призвал стороны к немедленному прекращению огня и началу переговоров.

Между тем Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня. По словам Зеленского, этот конфликт не удастся завершить "просто бумажкой и несколькими подписями". Он также подчеркнул, что не станет заключать мирные соглашения без гарантий безопасности.

