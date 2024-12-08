Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отверг призыв победившего на выборах в США Дональда Трампа к немедленному прекращению огня. Украинский лидер отрегировал на слова американского политика в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, этот конфликт не удастся завершить "просто бумажкой и несколькими подписями". Он также подчеркнул, что не станет заключать мирные соглашения без гарантий безопасности.

"Я сказал (на встрече с Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. – Прим. ред.), что нам нужен справедливый и сильный мир. <...> Поэтому, когда мы говорим о действенном мире, мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира", – заявил укаринский президент.

При этом комментировать слова Трампа о готовности Киева заключить соглашение с Москвой Зеленский не стал.

Трехсторонняя встреча Трампа, Макрона и Зеленского состоялась в Елисейском дворце Парижа в субботу, 7 декабря. По данным СМИ, сперва Трамп и Макрон провели двустороннюю встречу, а уже после ее завершения к ним присоединился Зеленский.

После этого американский политик заявил, что Зеленский хотел бы заключить с Россией сделку по урегулирования конфликта. В связи с этим Трамп призвал стороны к немедленному прекращению огня и началу переговоров.