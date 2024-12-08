Песков упрекнул Трампа, что он значительно занизил потери ВСУ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неправильной информацией заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что Украина потеряла около 400 тысяч военных за время СВО. По его словам, реальные потери ВСУ гораздо больше.

"Что касается приведенных цифр о потерях с обеих сторон, то очевидно, что они изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие. Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны", – сказал представитель Кремля.

Он отметил, что отказ Украины от переговоров ведет только к полному истощению украинской армии и усилению мобилизации. Песков уверен, что это неправильный путь, в связи с чем Россия вновь призывает Киев отказаться от своего указа о запрете диалога с Москвой, чтобы прийти к миру.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский хотел бы заключить с Россией сделку по урегулирования конфликта. В связи с этим американский политик призвал стороны к немедленному прекращению огня и началу переговоров.