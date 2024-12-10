Маск и сын Трампа посмеялись над сравнением Зеленского с героем фильма "Один дома"

Фото: x.com/DonaldJTrumpJr

Американский предприниматель Илон Маск и сын избранного президента США Дональда Трампа посмеялись над мемом, где президента Украины Владимира Зеленского сравнили с Кевином Маккаллистером из фильма "Один дома".

Речь идет о второй части семейной комедии, где снимался Дональд Трамп. В социальной сети X опубликовали картинку, на верхней части которой изображен фрагмент из фильма "Один дома – 2: Потерянный в Нью-Йорке". Там Трамп показывает Маккаллистеру дорогу.

На нижней части картинки изображен момент встречи Зеленского и Трампа, напоминающий кадр из фильма. При этом Зеленскому прифотошопили шапку, как у героя из фильма.

Маск и Трамп-младший отреагировали на публикацию смеющимися смайликами.

Ранее избранный президент США провел трехсторонние переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и Зеленским в Елисейском дворце Парижа.

Содержание переговоров не раскрывалось. Перед посадкой в автомобиль после встречи Трамп пожал руку Зеленскому и обменялся с ним несколькими словами.