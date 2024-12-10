10 декабря, 09:30Политика
Маск и сын Трампа посмеялись над сравнением Зеленского с героем фильма "Один дома"
Фото: x.com/DonaldJTrumpJr
Американский предприниматель Илон Маск и сын избранного президента США Дональда Трампа посмеялись над мемом, где президента Украины Владимира Зеленского сравнили с Кевином Маккаллистером из фильма "Один дома".
Речь идет о второй части семейной комедии, где снимался Дональд Трамп. В социальной сети X опубликовали картинку, на верхней части которой изображен фрагмент из фильма "Один дома – 2: Потерянный в Нью-Йорке". Там Трамп показывает Маккаллистеру дорогу.
На нижней части картинки изображен момент встречи Зеленского и Трампа, напоминающий кадр из фильма. При этом Зеленскому прифотошопили шапку, как у героя из фильма.
Маск и Трамп-младший отреагировали на публикацию смеющимися смайликами.
Ранее избранный президент США провел трехсторонние переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и Зеленским в Елисейском дворце Парижа.
Содержание переговоров не раскрывалось. Перед посадкой в автомобиль после встречи Трамп пожал руку Зеленскому и обменялся с ним несколькими словами.
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