Трамп: Зеленский признает, что Украине пора начать переговоры с РФ

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Владимир Зеленский начал признавать, что Украине пора приступать к переговорам с российской стороной, заявил избранный президент США Дональд Трамп, комментируя встречу с украинским лидером в Париже в интервью газете New York Post.

"Он хочет заключить мир. Это что-то новое. <...> Он хочет прекращения огня. Он хочет мира. <...>. Он думает, что пора заключить перемирие", – подчеркнул будущий глава государства.

При этом в рамках переговоров стороны не говорили о деталях возможного прекращения огня, признал Трамп. Однако, по его словам, он уже приступил к разработке концепции того, "как положить конец этой нелепой войне".

После парижской встречи с Зеленским Трамп заявил, что Киев готов заключить с Россией сделку по урегулированию конфликта. В связи с этим он призвал стороны к немедленному прекращению огня и началу переговоров.

Однако сам украинский лидер отверг призыв республиканца, заявив, что конфликт не удастся завершить "просто бумажкой и несколькими подписями". Он также подчеркнул, что не станет заключать мирные соглашения без гарантий безопасности.

В свою очередь, в Кремле указали, что для начала диалога с РФ Зеленскому достаточно отменить собственный декрет о запрете переговоров с Москвой и дать указание о возвращении к мирному процессу на основе стамбульских договоренностей.