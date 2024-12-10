Орбан заявил, что Трамп до инаугурации не может говорить о перемирии на Украине

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Избранный президент США Дональд Трамп пока не может говорить о прекращении огня на Украине, однако после его инаугурации в январе это изменится. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, после того, как провел день с Трампом в его имении Мар-а-Лаго.

"Это не были переговоры, потому что президент Трамп еще не вступил в должность, когда вступит, будут переговоры, пока просто беседа <...> Пока он не в той ситуации, чтобы вести переговоры по вопросу прекращения огня из-за очень строгих юридических правил в США", – приводит его слова РИА Новости.

Орбан отметил, что после того, как Трамп 20 января вступит в должность, "мы вскоре испытаем благотворный эффект этого".

Трамп ранее рассказывал о готовности украинского лидера Владимира Зеленского приступить к переговорам с предложением о прекращении огня.

До этого Зеленский отвергал предложение Трампа немедленно прекратить военные действия, призвав его дать гарантии безопасности, включая приглашение страны в НАТО.

