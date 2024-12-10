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Президент Украины Владимир Зеленский выступил против инициативы о мобилизации 18-летних граждан страны в обмен на возмещение нехватки военного оборудования, сообщает газета "Известия" со ссылкой на его публикацию в соцсети Х.

Глава киевского режима обратил внимание, что в настоящий период СМИ много пишут о возможности снизить призывной возраст для тех граждан Украины, которые отправляются на фронт. Комментируя эти сообщения, Зеленский подчеркнул, что стране необходимо сконцентрироваться на оснащении уже сформированных бригад и обучении личного состава тому, как верно использовать уже переданные вооружения.

"Мы не должны компенсировать недостаток оборудования и подготовки за счет молодости солдат", – заявил Зеленский.

По его словам, основной целью должно оставаться сохранение максимального количества жизней, а не накопление оружия на складах.

Обеспечить Вооруженные силы Украины (ВСУ) необходимой экипировкой в случае пополнения армии 18-летними новобранцами ранее пообещали в США. При этом советник президента Украины Дмитрий Литвин заявлял, что Киев не будет мобилизовать недавно достигших совершеннолетия граждан.

Он подчеркивал отсутствие смысла в обращенных к Украине призывах о снижении возраста мобилизации, поскольку у Киева не хватает оружия для оснащения тех, кто уже мобилизован.

