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США передали Киеву, что в случае мобилизации 18-летних обеспечат пополнение ВСУ экипировкой. Об этом заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.

"В конце концов, решение о составе вооруженных сил должны принять украинцы. Что мы ясно дали им понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы", – приводит его слова РИА Новости.

Таким образом Миллер на брифинге ответил на вопрос, призывает ли администрация США расширить мобилизацию на Украине.

Ранее советник президента Украины Дмитрий Литвин заявлял, что Киев не будет мобилизовать 18-летних граждан. Он отмечал, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева не хватает оружия для оснащения мобилизованных.

Один из представителей властей США до этого сообщил агентству Associated Press, что требование Вашингтона к Украине снизить порог призывного возраста с 25 до 18 лет продиктовано "чистой математикой". Он отметил, что Украине необходимо больше человеческих ресурсов для участия в конфликте.