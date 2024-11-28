AP: США оказывают давление на Украину для снижения возраста призыва до 18 лет

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В администрации действующего президента США Джо Байдена призывают Украину снизить порог призывного возраста с 25 до 18 лет. Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Уходящая администрация Байдена хочет, чтобы власти Киева пересмотрели закон о мобилизации и снизили возраст призыва с нынешних 25 до 18 лет, чтобы расширить резерв мужчин призывного возраста, которые смогут помочь сильно уступающим по численности Вооруженным силам Украины по сравнению с Россией", – указано в сообщении.

Один из представителей властей США заявил агентству, что данное требование продиктовано "чистой математикой". Он отметил, что Украине необходимо больше человеческих ресурсов для участия в конфликте.

Ранее Волынский областной военкомат объявил, что мужчины старше 50 лет на Украине все равно подлежат мобилизации. Они смогу избежать призыва только в случае освобождения от службы по состоянию здоровья или другим законным основаниям.

В конце октября в областном центре Сумы на северо-востоке Украины прошел митинг с требованием демобилизации украинских военных. В акции принимали участие в основном женщины и родственники военнослужащих.