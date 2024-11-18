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Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказал, что территориальные центры комплектования (ТЦК) зарабатывают "на страданиях людей". Такое заявление он сделал в интервью агентству БелТА.

Дмитрук отметил, что ТЦК на Украине являются инструментом для подавления несогласных и "заработка огромного количества денег". Сейчас ТЦК каждый год приносят офису президента от 2 до 4 миллиардов долларов, подчеркнул он.

По его словам, на Украине образовалась "целая каста людей, которые зарабатывают на крови простых украинцев". Эти люди поддерживают украинского лидера Владимира Зеленского и хотят, по его мнению, чтобы он управлял страной как можно дольше, так как они могут зарабатывать.

Дмитрук добавил, что "эти люди состоят в отрядах "зеленого террора" и совершают преступления против украинских граждан. Они ловят людей и избивают их, сказал парламентарий.

Ранее Дмитрук заявлял, что Зеленский украл больше всех других президентов страны, "которые до этого воровали на Украине". С его слов, офис президента ежемесячно получает со всех госорганов десятки миллионов долларов.

К примеру, только с Одесской области каждый месяц собирается 10–15 миллионов долларов.