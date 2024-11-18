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18 ноября, 13:47

Политика

Песков заявил о неприемлемости заморозки конфликта на Украине по линии фронта

Фото: depositphotos/JaneUK

Заморозка конфликта на Украине по линии фронта неприемлема для РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае июньские сформулированные условия Владимиром Путиным, они полностью сохраняют свою актуальность. Это то, что нужно сделать, для того чтобы боевые действия были остановлены", – подчеркнул Песков.

Так пресс-секретарь Путина прокомментировал информацию западных СМИ, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил заморозить конфликт по текущей линии фронта.

Условия для начала переговоров между Москвой и Киевом уже озвучивались российским президентом. В их числе – вывод войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ от присоединения к НАТО.

По версии главы российского МИД Сергея Лаврова, предложения по заморозке конфликта похожи на Минские соглашения, но в "новой упаковке". При этом планы приостановить конфликт без решения его причин даже хуже, чем "Минск", так как те решения были окончательными.

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