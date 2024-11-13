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Инициативы, связанные с заморозкой конфликта на Украине, похожи на Минские соглашения, но в новой упаковке. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким, кадры которого были продемонстрированы в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По его словам, некоторые страны стали трезво смотреть на украинскую ситуацию, отмечая, что вернуть потерянные территории не удастся. Однако, как утверждает министр, предложения "радикально меняющих позицию и желающих остановить войну" сторон о приостановке конфликта примерно на 10 лет по линии боевого соприкосновения оцениваются хуже, чем Минские соглашения.

"Минские договоренности были окончательные. Если бы тогда кто-то озаботился понять, что это именно так. Речь шла о небольшой части Донбасса, если уже так по-честному", – отметил Лавров.

Но глава МИД РФ напомнил, что все договоренности "рухнули", так как украинские лидер Владимир Зеленский и экс-президент Украины Петр Порошенко не хотели предоставлять особый статус в виде права разговаривать на родном языке той части Донбасса, которая осталась бы украинской.

Ранее первый замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев заявил, что отношение Германии, Франции и Украины к Минским соглашениям и процессу мирного урегулирования доказало правильность начала СВО. Он считает, что документы не были обречены на провал и могли завершить конфликт на Украине еще в 2015 году.

По его мнению, если бы все стороны, как и Россия, приложили усилия, то договоренности можно было бы реализовать. Нургалиев отметил, что РФ искренне стремилась урегулировать украинский конфликт мирным путем, а подписание соглашения было "абсолютно оправданным".

До этого Зеленский сказал, что не собирался выполнять Минские соглашения. Он рассказал в свое время президенту Франции Эммануэлю Макрону и экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что Киев не может выполнить их в том формате, в каком они были приняты.

