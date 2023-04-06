В МИД Украины обвинили ФРГ в провале Минских соглашений

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Замглавы МИД Украины Андрей Мельник назвал эгоизм ФРГ одной из причин провала Минских соглашений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью дипломата изданию "РБК-Украина".

"Почему провалился Минск? <...> Причин было много, но одна из главных, по моему убеждению, заключалась в том, что Германия так и не удосужилась стать, по словам Бисмарка, "честным маклером", – сказал Мельник.

По его словам, Берлин не смог разделить собственные интересы и роль нейтрального посредника, первые одержали верх, и в итоге немцы старались не раздражать Москву, вместо того чтобы добиваться выполнения договоренностей.

Ранее в интервью Spiegel президент Украины Владимир Зеленский признался, что не собирался выполнять Минские соглашения. Он рассказал, что в свое время сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что Киев не сможет их реализовать в том формате, в каком они были приняты.



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