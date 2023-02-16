12:36Политика
Переговоры по Минским соглашениям стали прикрытием силовой подготовки Киева – Песков
Фото: kremlin.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Минским соглашениям стали камуфляжем для подготовки Киева к решению проблем при помощи силы.
Он отметил, что при проведении завершающих работ над Минскими соглашениями Москва была пессимистически настроена из-за поведения Киева.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва приложила значительное количество усилий, чтобы вынудить Киев, Берлин и Париж выполнять условия соглашения.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирался выполнять Минские соглашения. По словам украинского лидера, об этом он говорил и Владимиру Путину, когда в 2019 году проходила встреча в нормандском формате.
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