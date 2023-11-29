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В администрации президента Украины Владимира Зеленского можно найти людей, которые тайно мечтают о новых Минских соглашениях. Об этом экс-помощник президента России Владислав Сурков заявил в своей статье "Сумерки на хуторе" для "Актуальных комментариев".

"Многие на Банковой (улица, на которой расположен офис президента Украины. – Прим. ред.) тайком мечтают о "Минске-3". Зря. И "Минска-3" не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое. Разумейте, языцы", – указал политик.

По его словам, у администрации президента Украины нет какого-либо плана на будущее, в связи с чем украинцы разочаровываются в своих властях. Сурков задался вопросом, кто поможет гражданам. Вместе с тем он усомнился, что их спасет американский лидер Джо Байден, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный или же Зеленский со своим помощником Андреем Ермаком.

Ранее украинский лидер пришел к выводу, что конфликт в стране необходимо завершить, а не заморозить. Зеленский уточнил, что даже в случае подписания "каких-нибудь Минских соглашений" и заморозки конфликта Киев будет нести потери. Такое решение несет в себе риск возобновления боевых действий, указал президент.

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