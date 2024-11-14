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Украинский лидер Владимир Зеленский украл больше всех других президентов страны, "которые до этого воровали на Украине". Таким мнением поделился депутат Верховной рады Артем Дмитрук с RT.

"Он в этом вопросе перещеголял всех", – подчеркнул Дмитрук, добавив, что деньги, которые украл Зеленский, "кровавее всех".

По словам депутата, офис украинского президента каждый месяц получает со всех государственных органов десятки миллионов долларов. Например, только с Одесской области ежемесячно собирается 10–15 миллионов долларов, а ежегодные доходы с ТЦК варьируются от двух до четырех миллиардов долларов.

Ранее Владимир Путин отметил, что в мире нигде нет такой коррупции, как на Украине. По его словам, украинская коррупция почти узаконена, поэтому Западу не удастся противостоять ей.

Также президент России сообщил, что США даже хотели осуществить смену элит на Украине, однако у них ничего не вышло. Российский лидер вспомнил ситуацию, когда он обсуждал определенные вопросы с украинскими коллегами, а те ему прямо говорили, что решат все за некоторую сумму.

