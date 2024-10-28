Жители украинских Сум вышли на митинг с требованием демобилизации родных

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Митинг с требованием демобилизации украинских военных прошел в областном центре Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

В акции принимали участие в основном женщины и родственники военнослужащих. Отмечается, что прошел уже год с первого требования местных жителей демобилизовать бойцов, которые служат более двух лет.

Женщины вышли на митинг с плакатами, на которых были надписи: "Армия – не рабство", "В какой конституции военные стали рабами?", "Четкие сроки службы".

По данным журналистов, родственники солдат ВСУ уже выходили на аналогичные митинги в других областных центра страны в течение года.

В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации осужденных, а также проект о продлении мобилизации и военного положения в стране. Позже на Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.

При этом недавно зачисленные в ряды ВСУ солдаты уже не хотят вести боевые действия на передовой, сообщила командир одного из подразделений Василина. По ее мнению, мобилизация должна осуществляться по-другому, поскольку нежелающие воевать люди в результате оказываются бесполезными.