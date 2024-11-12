РИА Новости: в Одессе из-за проблем с продлением отсрочки начались очереди в ТЦК

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В Одессе из-за проблем с электронным сервисом по продлению отсрочки от мобилизации в территориальных центрах комплектования (аналог военкомата на Украине. – прим. ред.) скопились большие очереди людей. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, военнообязанные на Украине сталкиваются с проблемами продления отсрочки от мобилизации через приложение "Резерв+", созданного для обновления военно-учетных данных граждан, из-за сбоев в его работе.

При этом подчеркивается, что многие люди не успевают попасть в ТЦК в день своей записи, так как очередь движется "крайне медленно", а на завершение процедуры продления отсрочки гражданам дали лишь неделю.

Подобная ситуация возникла из-за того, что 9 ноября у большинства из имеющих отсрочку от призыва в украинскую армию, ее срок закончился.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой сообщал о проблеме массового выезда молодежи за рубеж, в частности старшеклассников. По его мнению, заставить молодежь остаться в стране в период боевых действий может только очень качественное образование. Министр также заявил, что западные вузы, куда переходят старшеклассники, не лучше украинских.

В СМИ заявляли, что причиной отъезда украинской молодежи из страны может быть внесенный в Раду законопроект, обязывающий 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военкомате или электронном кабинете.