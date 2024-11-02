Сенатор Карасин: желание стран стать покровительницами украинцев в РФ надо обсуждать

Фото: 123RF/sandsua

Предложение Катара, ЮАР и Ватикана стать покровителями украинцев, находящихся в России, необходимо обсуждать. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Это дипломатическое маневрирование, которое под собой, хотелось бы думать, имеет чисто гуманитарные намерения. Но надо обсуждать. Речь идет о судьбах конкретных живых людей", – отметил председатель.

Карасин подчеркнул, что Россия всегда готова к подобным переговорам и контактам, если все "справедливо и основано на гуманитарной основе".

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что представители одного из государств выразили готовность стать державой-покровительницей для помощи "украинским военнопленным, гражданским заложниками и принудительно депортированным детям", которые находятся в России.

По словам главы украинского МИД, российская сторона не предоставляет международным наблюдателям и медикам надлежащий доступ к этим категориям украинских граждан, находящихся на территории РФ, существующих же инструментов недостаточно для защиты прав украинцев.