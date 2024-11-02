В МИД Украины заявили, что одна страна согласилась стать покровительницей украинцев в РФ

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Представители одного из государств выразили готовность стать державой-покровительницей для помощи "украинским военнопленным, гражданским заложниками и принудительно депортированным детям", которые находятся в России. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х после конференции, прошедшей в Канаде.

По словам главы украинского МИД, российская сторона не предоставляет международным наблюдателям и медикам надлежащий доступ к этим категориям украинских граждан, находящихся на территории РФ, существующих же инструментов недостаточно для защиты прав украинцев.

Ранее посол Саудовской Аравии в РФ Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад заявил, что королевство готово осуществлять посреднические усилия между Москвой и Киевом с целью установления контактов между всеми вовлеченными сторонами.