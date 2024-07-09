Песков заявил, что Моди не претендует на роль посредника по Украине

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Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди конструктивно обсудили тему Украины, при этом индийский лидер не претендует на роль посредника. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам российско-индийских переговоров.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, как Россия воспринимает возможность посредничества по Украине со стороны Моди. В то же время Песков уточнил, что премьер Индии выдвигает свои предложения по урегулированию конфликта.

"Все обсуждают мир, все являются сторонниками мира, и мы тоже являемся сторонниками мира с обеспечением безопасности для нас. Поэтому все обмениваются мнениями, конечно", – прокомментировал политик.

Моди прилетел в Москву 8 июля. Последний раз он был в столице в 2015 году, а в РФ – в 2019-м. Путин и премьер Индии встретились за чаепитием в резиденции, расположенной в Ново-Огареве.

Перед началом официальных переговоров российской и индийской делегаций в Кремле Моди заявил, что Индия выступает за мирное урегулирование украинского конфликта и готова содействовать этому. Премьер-министр подчеркнул, что на неформальной встрече с Путиным они согласились с тем, что необходимо скорее установить мир.