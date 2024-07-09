Моди: Индия готова содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине

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Индия выступает за мирное урегулирование украинского конфликта и готова содействовать этому. Об этом заявил премьер-министр республики Нарендра Моди, выступая перед началом официальных переговоров российской и индийской делегаций в Кремле.

Моди напомнил, что на неформальной встрече с Владимиром Путиным они "согласились с тем, чтобы как можно скорее установить мир".

"Я могу вас заверить, что Индия всегда была на стороне мира. Когда я вас слушал, я слышал оптимизм. И возникли надежды на будущее", – цитирует ТАСС премьера Индии, обратившегося к президенту РФ.

Моди указал на уверенность Индии в том, что для решения всех конфликтов в мире подходит только мирный путь, диалог. По его словам, за последние пять лет мир столкнулся с различными проблемами, в том числе с COVID-19 и конфликтами.

"Ракеты и снаряды не годятся для решения проблем", – подчеркнул индийский политик.

Моди прилетел в столицу накануне. Последний раз он был в Москве в 2015 году, а в РФ – в 2019-м. Путин и Моди встретились за чаепитием в резиденции, расположенной в Ново-Огареве.

Также российский лидер во время переговоров в Кремле пригласил премьера Индии на саммит БРИКС. Между РФ и Индией поддерживаются постоянные контакты, что соответствует интересам народов двух стран, добавил Путин.

