NDTV: всех граждан Индии уволят из армии РФ после встречи Путина и Моди

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Россия согласилась уволить всех служащих в российской армии граждан Индии после того, как премьер-министр страны Нарендра Моди поднял этот вопрос в беседе с Владимиром Путиным во время визита в Москву. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на источники телеканала NDTV.

По данным канала, Моди затронул эту тему на частном ужине, который Путин устроил вечером 8 июля. Россия также согласилась содействовать возвращению индийских военнослужащих на родину, уточнили источники NDTV.

Они дополнили, что на неформальной встрече президент РФ поздравил Моди с переизбранием на третий срок и рассказал о растущем статусе индийской экономики.

Моди прилетел в Москву 8 июля. Последний раз он посещал столицу в 2015 году, а РФ – в 2019-м. Путин и Моди встретились за чаепитием в резиденции, расположенной в Ново-Огареве.

Позднее российский лидер в ходе неформального общения прокатил премьер-министра Индии на электрокаре. Во время поездки Путин при помощи переводчика рассказал Моди об объектах на территории резиденции и показал приусадебный парк с деревьями, клумбами и альпийскими горками.

Кроме того, премьер Индии в ходе встречи с индийской общиной заявил об открытии индийских консульств в Казани и Екатеринбурге. Это облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество, отметил Моди.

