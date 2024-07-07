Песков заявил, что на Западе придают большое значение визиту Моди в России

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На Западе пристально следят за визитом в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди и придают этому большое значение. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ответив на вопрос о "ревности" западных политиков из-за предстоящей встречи Владимира Путина и Моди.



"И здесь Запад не ошибается: есть, чему придавать большое значение", – подчеркнул он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале.

Моди прилетит в Россию с официальным визитом 8–9 июля. На переговорах с Владимиром Путиным они обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Песков сообщил, что переговоры Путина и Моди будут насыщенными и богатыми. Политики пообщаются в узком и расширенном составах в Кремле, уточнил официальный представитель Кремля.

