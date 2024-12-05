Советник Зеленского заверил, что Киев не планирует мобилизовать 18-летних граждан

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Киев не будет мобилизовать 18-летних граждан, заверил советник президента Украины Дмитрий Литвин, которого цитирует РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки личного состава в ВСУ. Один из пользователей соцсети X на фоне этого возмутился обсуждаемой темой мобилизации 18-летних украинцев.

"Никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних", – ответил Литвин на публикацию.

Также он добавил, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева не хватает оружия для оснащения мобилизованных.

Между тем владельцы ресторанов в украинском Львове массово закрывают свои заведения из-за ужесточения мобилизации и активизации военкоматов. Рестораторы жалуются на сильное падение доходов, из-за чего им приходится закрывать заведения и массово увольнять сотрудников. Отмечается, что спрос падает из-за выезда временных переселенцев из Львова и активизации ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине. – Прим. ред.) с мая 2024 года.

До этого Волынский областной военкомат объявил, что мужчины старше 50 лет на Украине все равно подлежат мобилизации. Они смогу избежать призыва только в случае освобождения от службы по состоянию здоровья или другим законным основаниям.

В конце октября в областном центре Сумы на северо-востоке Украины прошел митинг с требованием демобилизации украинских военных. В акции принимали участие в основном женщины и родственники военнослужащих.