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Владельцы ресторанов в украинском Львове массово закрывают свои заведения из-за ужесточения мобилизации и активизации военкоматов. Об этом пишет Forbes.

"Полсотни ресторанов во Львове готовятся к закрытию, минимум 50 закрылись годом ранее. Спрос падает из-за выезда временных переселенцев из Львова и активизации ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине. – Прим. ред.) с мая 2024-го", – указано в сообщении.

Рестораторы жалуются на сильное падение доходов, из-за чего им приходится закрывать заведения и массово увольнять сотрудников.

Ранее Волынский областной военкомат объявил, что мужчины старше 50 лет на Украине все равно подлежат мобилизации. Они смогу избежать призыва только в случае освобождения от службы по состоянию здоровья или другим законным основаниям.

В конце октября в областном центре Сумы на северо-востоке Украины прошел митинг с требованием демобилизации украинских военных. В акции принимали участие в основном женщины и родственники военнослужащих.