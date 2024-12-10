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Россия близка к достижению поставленных целей СВО, тогда как украинские вооруженные силы находятся на грани развала, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу "Разведчик".

Он подчеркнул, что ситуация на фронте развернулась не в пользу Украины, стратегическая инициатива на всех участках принадлежит России. Режим Владимира Зеленского тем временем полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность, добавил Нарышкин.

Также он предупредил, что Запад готов на крайние меры для сохранения доминирования и может попытаться в среднесрочной перспективе развязать глобальный конфликт с эпицентром в Евразии.

В то же время глава СВР уверен, что дальнейшая эскалация не приведет к истощению Москвы, как думают в Вашингтоне и Лондоне, но приблизит стратегическое поражение самого Запада.

"Запад рассчитывает воевать с Россией до последнего украинца, а когда их уже не будет – заставить сражаться прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе и немцев", – заявил Нарышкин.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев отправляет военных в "мясной шторм" вместо того, чтобы заниматься их спасением. Украинский экс-лидер добавил, что цена подобных действий армии страны огромна и будет иметь негативные результаты в будущем. Он раскритиковал командование ВСУ и призвал прекратить отдавать приказ о наступательной операции.

Согласно подсчетам СМИ, за весь период СВО Украина понесла от 60 до 100 тысяч безвозвратных потерь. Минимальное подтвержденное число потерь с украинской стороны составляет 60 435 солдат. Однако с учетом пропавших без вести и женщин-военнослужащих количество достигает отметки в 100 тысяч человек.

В Верховной раде заявляли, что действия Зеленского лишили Украину шансов подписать "нормальный" мирный договор с Россией.