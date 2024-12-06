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Экс-президент Украины Петр Порошенко, выступая в организации Atlantic Council, заявил, что Киев отправляет военных ВСУ в "мясной шторм" вместо того, чтобы заниматься их спасением.

"Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для "операции мясной шторм", – приводит РИА Новости слова Порошенко.

Украинский экс-лидер добавил, что цена подобных действий армии страны огромна и будет иметь негативные результаты в будущем. Он раскритиковал командование ВСУ и призвал прекратить отдавать приказ о наступательной операции.

По мнению Порошенко, Киеву нужно перестать "работать на телевидение и начать работать для спасения солдат".

Согласно подсчетам СМИ, за весь период СВО Украина понесла от 60 до 100 тысяч безвозвратных потерь. Так, минимальное подтвержденное число потерь с украинской стороны составляет 60 435 солдат. Однако с учетом пропавших без вести и женщин-военнослужащих количество достигает отметки в 100 тысяч человек.

В Верховной раде заявляли, что действия украинского президента Владимира Зеленского лишили Украину шансов подписать "нормальный" мирный договор с Россией.