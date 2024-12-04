Кадыров заявил, что до конца СВО осталось недолго

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил во время прямой линии с жителями региона, что до завершения спецоперации на Украине осталось недолго.

"Перестрелки туда-сюда продолжатся, потому что есть и всегда бывали во все времена, во всех боевых и послевоенных событиях люди, которые заинтересованы в том, чтобы не закончилась война, а зарабатывать на этом", – сказал глава Чечни.

Вместе с тем Кадыров добавил, что не желает окончания боевых действий, пока противник жив. Он выразил намерение "добить его до конца".

Рамзан Кадыров приехал на прямую линию на боевой машине пехоты (БМП) с украинскими пленными. Глава Чечни также привез с собой трофейную боевую технику, которую удалось захватить в зоне спецоперации.

Как стало известно, четверо из пленных были из 3-й штурмовой бригады украинских войск, костяк которой составляют идейные фашисты из полка "Азов" (признан в РФ террористическим и экстремистским, запрещен).