В Кремле пообещали своевременно сообщить о дате прямой линии Путина

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Дата совмещенной пресс-конференции и прямой линии с Владимиром Путиным будет озвучена позже. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Готовиться для этого не надо, телефон всегда под рукой", – заявил пресс-секретарь президента РФ на вопрос о подготовке к мероприятию.

Песков также уточнил, что средства, с помощью которых собираются вопросы граждан, являются очень многообразными.

Ранее Песков заявлял, что прямая линия и большая ежегодная пресс-конференция Путина пройдут во второй половине декабря. Он пояснял, что большая пресс-конференция будет совмещена с элементами прямой линии. Кроме того, президент ответит на собранные его командой вопросы граждан.

Спустя время пресс-секретарь российского лидера уточнил, что мероприятия традиционно состоятся в один из четвергов.

Прошлогодняя прямая линия лидера России прошла 14 декабря 2023 года в Гостином Дворе в Москве. На ней президент ответил на вопросы граждан и подвел итоги уходящего года.

Мероприятие длилось 4 часа и 4 минуты. За это время глава государства ответил на 67 вопросов, 26 из них задали россияне в формате прямой линии и 33 – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента.

