Песков: прямая линия Путина состоится в один из четвергов декабря

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Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина пройдут в декабре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что мероприятия традиционно состоятся в один из четвергов. Более точные сроки проведения прямой линии и пресс-конференции президента объявят позже.

Прошлогодняя прямая линия Путина прошла 14 декабря 2023 года в Гостином Дворе в Москве. На ней президент ответил на вопросы граждан и подвел итоги уходящего года.

Мероприятие длилось 4 часа и 4 минуты. За это время глава государства ответил на 67 вопросов, 26 из них задали россияне в формате прямой линии и 33 – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента.