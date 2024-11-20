Песков заявил, что после удара ATACMS по Брянской области график Путина не изменился

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График Владимира Путина не изменился после ударов ВСУ ракетами ATACMS на Брянскую область, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент, верховный главнокомандующий – мы говорили об этом множество раз – много часов в день ежедневно посвящает, конечно же, теме проведения специальной военной операции: получает доклады, проводит совещания, отдельные разговоры и так далее, поэтому это и так неотъемлемая составная часть рабочего графика президента", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков уточнил, что другие запланированные мероприятия президента "идут по плану".

ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. По данным Минобороны России, пять ракет были сбиты и еще одна повреждена. Фрагменты последней упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего произошел пожар, который был своевременно ликвидирован.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил факт применения американских ракет при атаке на Брянскую область. Также не подтвердил первое применение ATACMS для удара по территории России и Генштаб украинской армии. В ведомстве заявили, что не владеют такой информацией.

Между тем ООН выразила обеспокоенность эскалацией конфликта на Украине после удара ATACMS по российскому региону, а глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эту атаку сигналом того, что Запад желает эскалации.